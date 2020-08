Chelsea, prima rete di Timo Werner nell'amichevole contro il Brighton

Il Chelsea nel pomeriggio è sceso in campo per un'amichevole contro il Brighton. La gara è terminata 1-1 e il gol dei Blues porta la firma di Timo Werner, andato a segno per la prima volta con la sua nuova squadra. Nel finale invece è arrivato il pari di Pascal Gross. Dopo i gol Werner sui social ha scritto: "Buon inizio, speriamo che sia il primo di tanti gol".