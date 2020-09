Chelsea, proseguono i negoziati con il Rennes per il portiere Mendy. La fase è definita critica

Prosegue il pressing del Chelsea per arrivare al sostituto di Kepa, nel mirino delle critiche per aver commesso troppi errori tra i pali lo scorso anno, individuato nella figura di Edouard Mendy, estremo difensore del Rennes. I Blues si stanno avvicinando alle richieste della società francese, che valuta il suo portiere all'incirca 35 milioni di euro. Secondo quanto scritto dal Sun, però, le contrattazioni stanno entrando in una fase definita "critica", tanto che le prossime ore possono rivelarsi decisive per capire se l'affare sarà concluso oppure no.