Chelsea-Rennes 3-0, le pagelle: disastro Dalbert, Werner di rigore. Kantè è ovunque

vedi letture

Queste le pagelle di Chelsea-Rennes 3-0:

CHELSEA

Mendy 6: il portiere dei Blues deve compiere interventi di routine, ad eccezione di una parata scolastica su Grenier.

James 7: grande prestazione del laterale ventenne, che spinge tantissimo e fornisce l’assist per il 3-0 che manda definitivamente in ghiaccio la partita.

Thiago Silva 6,5: a dispetto dell’età, la consueta eleganza negli interventi e precisione nei cambi di gioco. Non viene praticamente mai sollecitato in fase difensiva. (dal 68° Rudiger 6: entra quando la partita è già virtualmente finita e si limita a controllare).

Zouma 6: la sfida fisica con Guirassy è ad alto tasso fisico, ma le poche volte in cui il pallone gravita da quelle parti lo fa suo con le buone o con le cattive.

Chilwell 6: Sale con facilità e si fa trovare spesso libero sulla fascia sinistra. La precisione sui cross, però, è da rivedere. (dal 63° Palmieri 6,5: un buon ingresso, attento in copertura).

Jorginho 6: una partita semplicemente da gestire per l’ex Napoli, che smista palloni a destra e a sinistra senza provare mai una giocata difficile.

Kanté 6,5: è ovunque per il campo. Arriva sempre prima su qualsiasi pallone e non la butta mai via. (dal 63° Kovacic 5,5: la sua presenza sul terreno di gioco su nota solamente per una sbracciata in faccia gratuita a Grenier).

Ziyech 5,5: si mangia un gol già fatto per troppa sufficienza e non riesce mai a saltare l’uomo. (dal 75° Hudson-Odoi 6: senza fare sfracelli, dà più vivacità lui in un quarto d’ora che Ziyech in 75 minuti. Serve un cioccolatino solo da spingere in porta per Giroud, che però non sfrutta l’occasione).

Mount 5,5: il baby talento dei Blues non è in serata e commette tanti errori tecnici. Non è da lui.

Werner 7: non serve una prestazione straordinaria, ma si procura e segna il rigore del vantaggio. Si ripete prima dell’intervallo dal dischetto.

Abraham 6,5: gioca una partita sorniona, poi approfitta di una dormita di Aguerd e cala il tris per i suoi con un tocco sotto misura. (dal 63° Giroud 5: entra male in partita e si nota dalla pigrizia nelle due occasioni in cui si mangia la rete del 4-0).

RENNES

Gomis 6: non può nulla sui due rigori di Werner, anche se sfiora la parata sul primo. Buono intervento nella ripresa a chiudere lo specchio della porta a Giroud, evitando che il passivo diventasse ancora più ampio.

Traorè 5,5: parte molto bene nel primo tempo, spingendo costantemente sulla destra. Nella ripresa, comprensibilmente, cala insieme a tutta la squadra.

Da Silva 5,5: è l’ultimo a mollare dei suoi, salva il 4-0 di Werner con un intervento alla Thiago Silva.

Aguerd 5: si distrae e viene anticipato nettamente da Abraham. Sbaglia tanti disimpegni nella ripresa, che mettono ulteriore pressione alla propria squadra.

Dalbert 3: 45 minuti da film horror: due rigori causati e espulsione. Indirizza la partita a favore del Chelsea e condanna il Rennes in un tempo.

Bourigeaud 5,5: si rende pericoloso in un paio di circostanze da palla inattiva.

Nzonzi 5: perde il duello ravvicinato con Kantè, nonostante la differenza a livello fisico. (dal 62° Grenier 5,5: da un ex Roma all’altro. Ha il merito di avere sui piedi l’unica chance per i suoi, ma la spreca calciando troppo centralmente).

Siliki 6: rimane in campo fino alla ripresa, ma nel tempo in cui resta in campo fa girare il Rennes non sprecando un pallone e dimostrando anche una buona tecnica di base. (dal 46° Truffert 5: pronti via e dopo 5 minuti si fa saltare da James nell’azione che porta al 3-0).

Gboho 5,5: corre tanto per tutti i 90 minuti, anche se spesso a vuoto. (dal 62° Del Castillo 5,5: scarica la frustrazione per non aver giocato dall’inizio con un brutto fallo su Werner che gli costa il giallo).

Guirassy 5: ha l’arduo compito di fare a sportellate con Thiago Silva e, soprattutto Zouma e fatica tantissimo. In inferiorità numerica, la missione diventa impossibile. (dal 76° Hunou sv)

Terrier 5: completamente apatico, non pervenuto in campo. La partita gli scorre addosso e lui non fa una piega. (dal 62° Doku 6.5: entra nel momento più difficile per la propria squadra, ma l’unica vera occasione del Rennes arriva grazie a lui. Sul proseguimento, gli viene anche annullato un gol per fuorigioco).