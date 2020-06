Chelsea, rimonta al Villa Park e fine della maledizione: non vinceva in trasferta da fine dicembre

Grazie alla rimonta conquistata per 2-1 in casa dell'Aston Villa, il Chelsea ha trovato la prima vittoria in campionato dopo la pausa e ha messo fine alla maledizione da trasferta che andava avanti da fine dicembre. I Blues infatti non trionfavano in uno stadio lontano da casa dal lontano 29 dicembre 2019 quando vinsero per 2-1 in casa dell'Arsenal e dopo sei mesi e una pandemia, sono tornati a conquistare i tre punti in esterna.