Chelsea, rinnovo e cessione in prestito per Batshuayi: tre club di Premier alla finestra

Tanto movimento in queste settimane nella rosa del Chelsea. Tra i nomi coinvolti nel tran tran c'è anche quello dell'attaccante Michy Batshuayi. Il belga di 26 anni, si apprende dall'edizione domenicale del The Sun, riceverà una proposta di rinnovo contrattuale, con aumento dell'ingaggio annesso, da parte dei Blues, che vogliono evitare di perderlo a costo zero, prima di cercargli una nuova sistemazione in prestito. Alla finestra ci sarebbero almeno tre club di Premier: il Crystal Palace, il Newcastle e il neo-promosso West Bromwich.