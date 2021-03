Chelsea, Rudiger: "A ottobre mi volevano PSG e Tottenham ma alla fine sono rimasto"

vedi letture

Il difensore del Chelsea Antonio Rudiger ha svelato un retroscena di mercato nel corso della conferenza stampa prima del match contro l'Atletico Madrid: "C'era una squadra che mi aveva cercato, il PSG ma c’era anche il Tottenham con Mourinho ma alla fine non si è concretizzato così come con Tuchel (allora al PSG) e quindi ero un po’ arrabbiato perché sapevo della mia situazione che non avrei giocato molto. Ho parlato con Lampard e sono tornato in panchina, ha giocato un paio di partite e poi di nuovo fuori. Le ultime partite della gestione Lampard ho giocato e ora le cose stanno andando molto bene, sono felice. Mi sono sempre trovato bene al Chelsea e mi hanno trattato bene. Nessuno dei dirigenti voleva cedermi né lo stesso Lampard".