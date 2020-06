Chelsea, sei cessioni per finanziare il mercato: Emerson, Bakayoko e Moses in uscita

Cedere gli esuberi e mettere a segno almeno due colpi importanti. Il Chelsea prepara la strategia per le prossime settimane e pensa in grande: dopo aver acquistato Hakim Ziyech e messo le mani su Timo Werner, il club inglese non vuole fermarsi e punta tutto su Kai Havertz e Ben Chilwell. Ma servono alcuni sacrifici e secondo il Sun i londinesi potrebbero far cassa attraverso sei cessioni: Tiemoue Bakayoko, Emerson Palmieri, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater, Michy Batshuayi e Victor Moses sono stati informati di non far parte del progetto futuro del club. Dalle loro cessioni, Lampard potrebbe ricavare un tesoretto di quasi 170 milioni.