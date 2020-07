Chelsea, sfida a Manchester United e Manchester City per Alex Telles

Sfida tra big di Premier League per il laterale del Porto Alex Telles. Come riportato dal Daily Express, sul mancino ci sono Chelsea, Manchester United e Manchester City. Per i Blues Ben Chilwell e il target principale, ma Telles è un’opzione gradita. Il Chelsea ha già comprato Hakim Ziyech e Timo Werner ed è in vantaggio per Kai Havertz.