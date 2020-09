Chelsea, sfuriata Lampard con Alonso. Dopo la sostituzione non si presenta in panchina

vedi letture

Il primo tempo del Chelsea nel match contro il WBA sabato pomeriggio è apparso una sorta di incubo per tutto il mondo dei Blues. Sotto di tre gol Frank Lampard ha provveduto a due sostituzioni nell'intervallo: fuori Marcos Alonso e Mateo Kovacic e dentro Cesar Azpilicueta.

Per il terzino ex Fiorentina, però, il weekend nero non è terminato con l'uscita dal campo. Stando a quanto riportato dal The Athletic, infatti, il tecnico dei londinesi non avrebbe gradito la decisione dello spagnolo di seguire il resto del match dei suo compagni dal pullman anziché dalla panchina insieme agli altri effettivi a disposizione come fatto invece da Kovacic.

Terminato il match Lampard ha affrontato Alonso dando vita ad un vero e proprio alterco fra i due. Una situazione, questa, che mette ancor più in dubbio la posizione del giocatore nell'ultima settimana di mercato. Il Chelsea con l'arrivo di Chilwell ha infatti tre terzini sinistri (l'ex Leicester, Emerson Palmieri e, appunto, Alonso) e uno dovrà lasciare Stamford Bridge.