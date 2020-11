Chelsea-Sheffield United 4-1, le pagelle: Ziyech mattatore con due assist

vedi letture

CHELSEA-SHEFFIELD UNITED 4-1

MARCATORI: 9' McGoldrick (S), 24' Abraham (C), 35' Chilwell (C), 77' Silva (C), 80' Werner (C).

CHELSEA

Mendy 6: spettatore non pagante, mai realmente impegnato dalle Blades.

James 6.5: garantisce una spinta costante sulla fascia destra, dialogando efficacemente con Ziyech.

Thiago Silva 6.5: giornata di ordinaria amministrazione in ufficio, bagnata dalla sua prima rete con la maglia dei Blues.

Zouma 6: così come Thiago Silva, non incontra problemi a fronteggiare gli attaccanti biancorossi.

Chilwell 6: in avvio di partita soffre le sovrapposizioni sulla destra di Baldock, poi prende le misure e trova anche il gol.

Kovacic 6.5: con un perfetto inserimento innesca il gol del momentaneo pareggio di Abraham. Sempre pericoloso con le sue incursioni offensive. (dal 70' Jorginho 6: si piazza davanti alla difesa e gioca semplice dando il suo contributo nella gestione del finale di gara).

Kante 6.5: fa da schermo in mediana offrendo la consueta sostanza in fase di non possesso.

Mount 6: il meno brillante tra i centrocampisti di Lampard. Prestazione sufficiente, ma nulla di più.

Ziyech 7.5: è il vero mattatore della gara con due assist e tante giocate di qualità. Sulla fascia destra si rivela un fattore determinante per il Chelsea.

Abraham 6.5: mette il proprio nome sul tabellino dei marcatori. A questo associa un'ottima partecipazione alla manovra offensiva dei Blues.

Werner 6.5: decisamente meglio nella ripresa rispetto al primo tempo. Sulla sinistra trova un cliente scomodo come Baldock, ma riesce comunque a siglare la rete del definitivo 4-1. (dall'86' Giroud s.v.).

SHEFFIELD UNITED

Ramsdale 5: prestazione da dimenticare per il portiere biancorosso, colpevole sia in occasione del primo che del terzo gol del Chelsea con due uscite sbagliate.

Basham 6: contiene discretamente le offensive degli attaccanti Blues e, quando ne ha la possibilità, si propone a sostegno di Baldock.

Egan 6: fa buona guardia dietro e non si sottrae quando c'è da impostare. Con la complicità di Basham, però, perde la marcatura di Abraham sul primo gol Blues, lasciandolo libero di calciare dal limite.

Stevens 5.5: si fa sfuggire Kovacic in occasione del pareggio dei Blues e commette un altro paio di sbavature. Il più incerto del trio difensivo.

Baldock 6.5: senza dubbio il migliore dei suoi. Ogni azione pericolosa delle Blades passa dalla fascia destra, dove soprattutto in avvio di partita fa valere la propria fisicità con numerose iniziative.

Berge 5.5: da un suo tiro nasce il gol del momentaneo 0-1, ma per il resto soffre la rapidità dei centrocampisti Blues, i quali hanno decisamente un altro passo.

Norwood 5.5: assente in regia. Non riesce a dettare i tempi, anche se il suo compito non è reso facile dall'atteggiamento troppo difensivo della squadra.

Lundstram 5: poco efficace sia in fase difensiva che offensiva: non aiuta a dovere Lowe. (dal 63' Osborn 6: si colloca sul centro sinistra, ma non trova mai lo spunto).

Lowe 5: l'asse James-Ziyech lo fa impazzire. Perde la marcatura di Chilwell nel secondo gol del Chelsea.

Brewster 4.5: non pervenuto. La partita non è delle più semplici, ma lui non fa nulla per aiutare la squadra. (dal 63' McBurnie 5.5: tocca pochissimi palloni, non sposta gli equilibri).

McGoldrick 6: segna il gol del momentaneo vantaggio biancorosso. Prova a difendere qualche pallone e ad aiutare la squadra, ma è costretto a fare sostanzialmente reparto da solo.