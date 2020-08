Chelsea, si lavora all'arrivo di Dunk per la difesa. Il Brighton chiede 40 mln

vedi letture

Secondo le ultime indiscrezioni del The Sun on Sunday, il Chelsea sarebbe vicino ad un colpo in difesa. I Blues infatti stanno trattando con il Brighton l'acquisto di Lewis Dunk, giocatore di 28 che piace anche al Tottenham. Il Brighton chiede però 40 milioni di sterline per il cartellino del suo capitano.