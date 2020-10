Chelsea-Siviglia 0-0, a Londra sorpresi più dal clean sheet che dagli zero gol: "Impressionante"

Non tanto le zero reti segnate, quanto le zero subite dai londinesi: è questo il dato che ha attirato maggiormente l'interesse dei tabloid inglesi dopo il pareggio per 0-0 a "Stamford Bridge" tra Chelsea e Siviglia nel Gruppo E di Champions. Il nuovo acquisto dei Blues ha destato non a caso ottime impressioni, come sottolineano anche le edizioni online sia del Sun che del Daily Mail. Mister Lampard ha finalmente trovato la soluzione ai suoi (datati) problemi tra i pali?

Questi, nel dettaglio, i titoli dei due media britannici dopo il pari di Londra:

The Sun: "I Blues ottengono un raro clean sheet ma perdono la loro vena creativa"

Daily Mail: "Clean sheet impressionante per i Blues grazie al nuovo acquisto Edouard Mendy".