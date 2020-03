Chelsea, slitta il ritorno in campo di Loftus-Cheek: il centrocampista out da maggio

vedi letture

Potrebbe slittare il rientro in campo di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista del Chelsea non gioca una partita ufficiale dal maggio scorso a causa di un infortunio al tendine d'Achille che lo ha tenuto lontano dai campi per tutta la stagione in corso. Ora la situazione si complica e con la pandemia di COVID-19, il recupero non potrà ancora essere completato.