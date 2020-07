Chelsea, sogno Ter Stegen per la porta ma c'è anche l'opzione Areola

vedi letture

Il Chelsea cambierà portiere in vista della prossima stagione con Lampard deciso a non puntare più su Kepa. Secondo il Daily Mail i Blues vorrebbero puntare sul numero uno del Barcellona Marc-Andre ter Stegen che però viene considerato come un affare "impossibile" dallo stesso quotidiano. Il Sun invece, punta su Areola del PSG come potenziale sostituto dello spagnolo.