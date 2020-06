Chelsea, solidarietà tra parametri zero: Pedro ha l'accordo, ma aspetta Willian

Solidarietà tra parametri zero. È quella, spiega il Sun, che va in scena al Chelsea. Secondo il tabloid, Pedro, vicinissimo al trasferimento alla Roma per l’anno prossimo, avrebbe già trovato un accordo con la dirigenza per estendere il proprio contratto fino al termine della stagione attuale, oltre la scadenza del 30 giugno. Non lo ha ancora firmato, però: per questo, aspetta che succeda la stessa cosa anche con William, altro “scadente” di lusso a Stamford Bridge.