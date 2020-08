Chelsea, subito un infortunio per Ziyech: ha un problema al ginocchio

Alla prima uscita con la maglia del Chelsea, Hakim Ziyech ha subito un infortunio. Il giocatore ex Ajax partito titolare nell'amichevole contro il Brighton, è stato costretto ad uscire dopo 54 minuti per un problema al ginocchio, come ha confermato lo stesso Lampard dopo la gara. Nelle prossime ore Ziyech si sottoporrà ad ulteriori esami per capire l'entità del problema.