Chelsea, terza tribuna consecutiva per Emerson Palmieri: cessione più vicina

Terza tribuna di fila in Premier League per Emerson Palmieri, esterno del Chelsea da settimane obiettivo di mercato dell'Inter di Conte. Dopo la presenza in FA Cup lo scorso 28 giugno, il tecnico Frank Lampard lo ha lasciato fuori per i match contro West Ham e Watford e anche questa sera nella vittoria esterna contro il Crystal Palace per 3-2. Sicuramente un segnale importante anche in chiave mercato, con l'italo-brasiliano sempre più destinato alla cessione e probabilmente al ritorno in Serie A.