Chelsea, Tuchel: "Meglio nel primo tempo, per la Champions sarà una lotta fino alla fine"

Le parole di Tuchel dopo Chelsea-Newcastle 2-0.

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha commentato il successo dei Blues tra le mura amiche contro il Newcastle: “Mi è piaciuto molto il primo tempo, in cui abbiamo segnato due gol e siamo arrivati tante volte in area e alla conclusione. Ad inizio secondo tempo abbiamo subito un po’ la pressione del Newcastle e siamo stati meno precisi rispetto ai primi 45 minuti: dobbiamo migliorare questo aspetto. Non abbiamo creato i giusti presupposti per segnare il terzo gol, chiudendo così la partita. Modulo? Possiamo essere flessibili, ma con questo sistema di gioco stiamo trovando delle sicurezze e al momento non abbiamo intenzione di cambiarlo. Sono contento per Kepa, che ha collezionato il secondo clean sheet e che sta recuperando condizione e sicurezza. Sono felice anche per Werner, che sta lavorando duramente nell’ultimo periodo e che ha inciso sul risultato con un gol e un assist. Quarto posto? Ci sono tante squadre a lottare e, da quando sono arrivato, abbiamo recuperato diversi punti. Penso che sarà una lotta fino alla fine, intanto noi gioiamo per la vittoria di questa sera”.