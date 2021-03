Chelsea, Tuchel: "Ottima prestazione, grande impegno. I ragazzi volevano la qualificazione"

vedi letture

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha commentato ai microfoni di BT Sport il successo in Champions League contro l'Atletico Madrid: "Ottima prestazione, un grande impegno. Un incredibile lavoro di squadra dai ragazzi in campo e anche da parte di chi era in tribuna. Si poteva sentire bene che lo volevamo fortemente il passaggio del turno. Nel primo tempo l'Atletico ha provato a pressarci ma hanno anche aperto degli spazi che abbiamo potuto sfruttare. Nel secondo tempo ci sono stati minuti in cui abbiamo sofferto ma siamo stati pronti a fare il necessario per vincere".