Chelsea, visite mediche in corso per Edouard Mendy: a breve arriverà l'ufficialità

vedi letture

Edouard Mendy è ormai un giocatore del Chelsea. Il nuovo portiere dei blues - come confermato dallo stesso Lampard - sta effettuando le visite mediche in questo momento: a breve l'estremo difensore francese firmerà il contratto che lo legherà alla compagine londinese. L'ex Rennes non sarà disponibile per i prossimi impegni: le norme anti-Covid prevedono almeno 15 giorni di isolamento per chi arriva dalla Francia.