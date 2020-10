Chelsea, Werner dopo il 3-3 col Southampton: "Subiamo troppi gol, così non si vince"

Ne ha segnati due, i primi in Premier League da quando è arrivato al Chelsea, eppure Timo Werner non può essere pienamente soddisfatto: i Blues, infatti, hanno pareggiato in casa 3-3 contro il Southampton subendo la terza rete al 92'. "Siamo il Chelsea e dobbiamo puntare alle posizioni di vertice, ma il titolo non si vince in attacco bensì in difesa - le parole dell'attaccante ai microfoni di Sky - e noi stiamo subendo troppi gol, in questo modo diventa molto difficile vincere il campionato o le singole partite. Dobbiamo lavorare molto, sei gol presi in tre partite sono davvero troppi"..