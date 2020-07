Chelsea, Werner non spaventa Giroud: "Il suo acquisto è una motivazione in più"

L'arrivo di Timo Werner al Chelsea non sembra spaventare particolarmente Olivier Giroud, suo prossimo compagno di squadra che potrebbe perdere spazio dopo l'arrivo del tedesco: "E' chiaro che non sia stato acquistato per andare in panchina, ma io sono pronto a dare tutto me stesso per far venire un bel mal di testa a Lampard - ha dichiarato la punta a L'Equipe - E' sempre utile per qualsiasi squadra avere un attaccante alto quando gli avversari si chiudono in difesa e in questo senso io ci sono. Werner per me è una motivazione in più, uno stimolo". Poi sul futuro: "Ho un altro anno di contratto e se ci saranno le condizioni resterò, altrimenti cercherò un'altra esperienza. Credo di poter dire la mia per almeno altre due stagioni, ma non mi pongo limiti".