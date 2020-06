Chelsea, Werner può aggregarsi ai compagni già prima del termine della stagione

Secondo quanto riportato dal Daily Express Timo Werner potrebbe iniziare ad allenarsi col Chelsea già prima del termine della stagione di Premier League. Questo perché il campionato tedesco terminerà il 27 giugno e il giocatore ha comunicato al Lipsia che non giocherà la Champions League. Naturalmente Werner non potrà essere impiegato dai blues né in campionato né in Champions, dove hanno il ritorno degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco da giocare. Tuttavia potrebbe essere importante per il tedesco cercare di sfruttare questo periodo per inserirsi nello spogliatoio e nei meccanismi di Frank Lampard.