Chelsea, Willian: "Calcio senza tifosi non è divertente ma se sarà necessario lo faremo"

Il giocatore del Chelsea, Willian ha parlato della possibilità di tornare a giocare il campionato a porte chiuse: “Il calcio senza tifosi non è divertente. Ho sentito che potremmo tornare a giocare porte chiuse, senza pubblico negli stadi. Se è necessario e se dobbiamo giocare per il bene di tutti, deve essere fatto. Titolo? Anche gli stessi giocatori del Liverpool, se glielo chiedi, diranno che sono preoccupati per la propria salute e quella delle loro famiglie. Non stanno pensando al titolo inglese".