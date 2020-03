Chelsea, Willian chiede un permesso speciale per rientrare dalla famiglia in Brasile

Willian vuole tornare a casa. Come riporta l'edizione odierna del Mirror, l'esterno d'attacco brasiliano avrebbe chiesto al Chelsea un permesso speciale per rientrare in patria e vivere l'emergenza Coronavirus insieme alla sua famiglia piuttosto che restare in isolamento a Londra come i compagni.