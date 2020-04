Chelsea, Willian racconta il virus: "Dopo la positività di Hudson-Odoi eravamo tutti preoccupati"

Mentre la Premier League compatta vuole finire la stagione, tra i giocatori c'è chi, come Willian del Chelsea ammette una certa preoccupazione. "Se ricominciassimo a giocare senza tifosi, ma ci fosse un contatto in campo forse potremmo trasmetterci il virus", ha detto alla Associated Press. Nella video-intervista, il brasiliano - che va a scadenza il 30 giugno e che è stato accostato nelle ultime settimane anche a Juventus e Roma - ha ricordato la grande preoccupazione quando il suo compagno Callun Hudson-Odoi è risultato positivo al test. "Ci siamo stretti la mano e ci siamo abbracciati. Quindi dopo che è risultato positivo al Coronavirus penso che tutti fossero preoccupati per questo. Ma nessuno di noi compagni ha avvertito alcun sintomo".