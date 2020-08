Chi è l'erede di Haaland? Ecco il pensiero del norvegese: "Moukoko è più forte di me"

Erling Haaland è sicuramente uno degli attaccanti più forti in Europa ed il Borussia Dortmund si coccola il suo gioiello. Tuttavia i tedeschi hanno tantissimi giovani di talento ed il norvegese non ha dubbi: "Youssoufa Moukoko più forte di me". Classe 2004, di nazionalità tedesca ma nato in Camerun, Moukuku presto potrebbe fare l'esordio in prima squadra. Parlando a Westfalische Rundschau, Haaland si è detto impressionato dalle qualità di Moukuko: "Non ho mai visto un 15enne così forte come lui. Davvero, è difficile vedere qualcuno con queste doti alla sua età. Io giocavo nel Bryne FK, lui è già al Borussia Dortmund. Non si possono mettere a confronto le due situazioni. Non c'è paragone".