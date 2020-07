Chi salirà in Premier League? Brentford in finale play-off (contro Fulham o Cardiff)

Dopo Leeds e West Bromwich, la Premier League è ancora in attesa di conoscere l'ultima squadra che salirà nel massimo campionato dalla Championship. In questo senso, da registrare il 3-1 che questa sera il Brentford ha rifilato allo Swansea: dopo aver perso 1-0 nel match d'andata, la squadra londinese ha vinto con due gol di scarto e ha staccato il pass per l'atto conclusivo della seconda divisione inglese: in finale affronterà una tra Fulham e Cardiff, coi cottagers nettamente avanti visto il 2-0 conquistato nel match d'andata. La seconda semifinale di ritorno andrà in scena domani sera.