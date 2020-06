Chi si rivede al Bayern: Robben ieri s'è allenato al centro sportivo. Ma non ha cambiato idea

Arjen Robben al centro sportivo del Bayern Monaco per una seduta d'allenamento. La sorpresa nel pomeriggio di ieri, quando i circa 100 tifosi presenti hanno rivisto sul terreno di gioco l'ex stella olandese agli ordini del professor Holger Broich.

Robben, che si è ritirato la scorsa estate, non ha comunque cambiato idea: al cronista della 'Bild' presente ha specificato che è solo un modo per tenersi in forma, ma non ha intenzione di tornare a giocare.