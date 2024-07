Ufficiale Chi si rivede: Carles Perez saluta il Getafe, ufficiale la nuova avventura in prestito al Celta Vigo

Il Getafe ha ufficializzato l'ingaggio dell'ala Carles Pérez dal Celta Vigo. Il giocatore arriva in prestito con opzione di acquisto per un prezzo di circa 4 milioni di euro. Carles, noto per le sue doti di dribbling e la capacità di sbilanciarsi nell'uno contro uno, era già un obiettivo dei Los Azulones nella finestra di trasferimento di gennaio - informa il quotidiano AS -, ma le trattative non hanno raggiunto un accordo.

L'arrivo dell'ex Roma (tra 2020 e 2023) è stato accolto con entusiasmo dai tifosi del Getafe, che attendevano con ansia un acquisto di qualità dopo una finestra di trasferimenti un po' floscia. Il nuovo giocatore degli Azulon si unisce alla squadra molto motivato per mettersi agli ordini di Bordalás e diventare presto nuovo punto fermo ne LaLiga.

Il comunicato ufficiale. "Il Getafe C.F. e il RC Celta hanno raggiunto un accordo per il prestito dell'ala destra catalana Carles Pérez, che diventerà un giocatore del Getafe C.F. per una stagione con opzione di acquisto.

Carles Pérez, 26 anni, è un internazionale con la nazionale spagnola U-16, U-18 e U-21, e ha anche una grande esperienza nel calcio professionistico, avendo giocato 54 partite nella Serie A italiana e 62 nella LaLiga EA Sports", la chiosa della nota.