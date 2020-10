Cile-Colombia 2-2, il ct Queiroz: "Partita influenzata da decisioni che non ci hanno aiutato"

Il ct della Colombia, Carlos Queiroz, ha parlato al termine della partita pareggiata contro il Cile (2-2) valida per le qualificazioni a Qatar 2022: "È chiaro che oggi abbiamo giocato meglio noi fino al rigore, cosa che ci ha disturbato. Abbiamo perso il controllo per 10 minuti. Poi, però, la Colombia ha giocato in modo fantastico, ci siamo rifatti sotto e abbiamo dominato la gara, il secondo tempo è stato nostro. Credo che il risultato sia stato giusto, perché anche il Cile ha avuto le sue occasioni. Il calcio è così, un rigore può cambiare l'andamento emotivo di una partita. Un gol che arriva per un incidente nella nostra area col VAR che prende una decisione. Bisogna acecttarlo. È anche importante che cerchiamo di mantenere le cose più normali".

"Nel mio paese, in Portogallo, si dice che 'chi non piange non allatta'. E credo che sia molto chiaro che, dopo tante lamentele, la partita sia stata influenzata da decisioni che non hanno aiutato la Colombia".