Cile, il tecnico Rueda su Vidal: "Nobile a congratularsi con Claudio Bravo"

Il tecnico del Cile, Reinaldo Rueda, ha parlato alla fine della vittoria per 3-0 sulla Colombia di Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, anche per il congratularsi con Claudio Bravo dopo una parata su Ruidiaz, al netto di un rapporto non ottimo fra i due. "Penso che sia il calcio. Questa è la nobiltà di Arturo, la maturità e la professionalità di Claudio, che va al di sopra delle differenze che ad un certo punto sono esistite. È l'impegno per la maglia, per la bandiera cilena. Dobbiamo sempre applaudire il carattere e la personalità dei due".