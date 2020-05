Cina, fallisce l'ex club di Cannavaro e Pato: il Tianjin Tianhai ha dichiarato bancarotta

Primo fallimento nel calcio cinese. Il Tianjin Tianhai, ex squadra di mister Fabio Cannavaro e Alexandre Pato, farà infatti richiesta di bancarotta. A riportarlo è il quotidiano locale Beijing News, secondo il quale la dirigenza avrebbe già chiesto di ritirare la squadra dal campionato, ancora comunque non iniziato a causa della pandemia da Coronavirus. A gennaio 2019 il fondatore del gruppo Quanjian e il presidente del Tianjin, Shu Yuhui, erano stati arrestati per marketing illegale dando il via ai problemi economici del club.