Cina, il Wuhan Zall torna a casa. Dopo 104 giorni i giocatori tornano a riunirsi alle famiglie

Il Wuhan Zall è tornato a casa, dopo 104 giorni di esilio a seguito della pandemia da coronavirus che ha colpito la città. Lo rende noto il club attraverso un post su Weiboo, sottolineando che: "I giocatori si riuniranno alle loro famiglie dopo che per oltre tre mesi non si sono potuti vedere". La squadra è stata accolta anche da un gruppo di sostenitori, rigorosamente in mascherina, che hanno anche consegnato omaggi ai propri beniamini. La squadra aveva lasciato Wuhan lo scorso 5 gennaio spendendo i 104 giorni prevalentemente a Malaga, prima di tornare in Cina quando il virus ha iniziato a colpire anche la Spagna. Con la città di Wuhan ancora off limits, la squadra ha soggiornato nella provincia del Guangdong, prima di poter finalmente fare ritorno a casa nella giornata di sabato.