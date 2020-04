Cina, in progetto due stadi da 80mila posti dopo quello a Guangzhou da 100mila posti

Qualche giorno fa in Cina era stato annunciato l'inizio dei lavori per la costruzione di uno stadio da 100 mila posti a Guangzhou, la nuova casa dell'Evergrande, che oltre a possedere la squadra di calcio è un colosso immobiliare, che ha annunciato oggi il progetto di costruire altri due stadi di calcio dalla capienza di 80mila posti, invitando le persone a scegliere tra sei progetti quali fossero i milgiori due. Non sono stati resi noti i club beneficiari né le città in cui verranno costruiti. Un segnale, tuttavia, che evidenzia la crescita del movimento calcistico in Cina. Il Paese asiatico avrebbe ospitato il primo Mondiale per Club col nuovo format nel 2021 ma a seguito dello spostamento degli eventi in programma nel 2020 anch'esso verrà posticipato.