Cina, le autorità non danno il via libera agli eventi sportivi: "Evitiamo assembramenti"

Nonostante in Cina i casi di coronavirus stiano scendendo (36 nuovi contagiati e 7 morti è l'ultimo dato) le autorità hanno stabilito che non ci sarà ancora il via libera per gli eventi sportivi nel Paese. Questo per evitare assembramenti di persone e prevenire un nuovo focolaio. Pertanto la Chinese Super League, così come gli altri sport e il Gran Premio di Formula 1 non si disputeranno fino a nuova comunicazione. "Eventi a grande scala come maratone o altre attività di massa non verranno riprese al momento" è la nota della direzione generale dello sport in Cina.