Cina, sconfitte casalinghe per Cannavaro e Donadoni. Rondon salva Benitez

Guangzhou Evergrande scavalcato al comando della classifica del Girone A della Chinese Super League. La squadra di Fabio Cannavaro cade in casa contro lo Shandong Luneng (0-1) di Graziano Pellè. L'attaccante esce al 59' per far spazio a Guo Tianyu, che segna immediatamente il gol della vittoria. Sale al comando lo Jiangsu Suning che con una doppietta di Alex Teixeira ha la meglio del Guangzhou R&F. Male lo Shenzhen di Roberto Donadoni, altro tecnico italiano sconfitto in casa. Contro l'Henan Jianye finisce 1-2. Pari per il Dalian di Rafa Benitez, salvato da Salomon Rondon. Il venezuelano segna una doppietta nel 2-2 contro lo Shanghai Shenhua.