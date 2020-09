Cinque stagioni, 440 milioni spesi solo per la difesa: le follie del City di Guardiola

Ruben Dias è l'ultimo acquisto del Manchester City . Il difensore portoghese arriva nel momento peggiore, dopo un weekend tremendo per Pep Guardiola: la sconfitta con il Leicester (2-5 all'Etihad) pesa come un macigno e l'ex Benfica sarà subito chiamato a prendersi grosse responsabilità. Anche perché la cifra versata dai Citizens per prelevarlo è molto alta: 65 milioni di sterline, la somma più alta spesa dal club inglese per un difensore. Il tecnico catalano raggiunge così i 440 milioni spesi solo per il reparto arretrato da quando è alla guida del City (2016). Ecco tutti gli acquisti, portieri compresi:

Ruben Dias (2020) - 65 milioni di sterline

Joao Cancelo (2019) - 60 milioni

Aymeric Laporte (2017) - 57 milioni

Benjamin Mendy (2017) - 52 milioni

Kyle Walker (2017) - 50 milioni

John Stones (2016) - 47,5 milioni

Nathan Aké (2020) - 41 milioni

Ederson (2017) - 35 milioni

Danilo (2017) - 26,5 milioni

Claudio Bravo (2016) - 17,1 milioni

Angelino (2019) - 10,5 milioni