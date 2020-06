Cissè non ha intenzione di smettere: "Offerta da Cipro, ma la mia priorità è la Ligue1"

Il centravanti Djibril Cissè non ha ancora intenzione di smettere e sogna un ritorno in Ligue1 nella prossima stagione nonostante al momento non abbia contatti serie e l’unica vera proposta gli sia arrivata da Cipro: “Il Digione? Non ho sentito nessuno, non ho capito da dove fosse arrivata questa voce alla stampa. Ho invece un’offerta da Cipro e andrò a sentire cosa mi proporranno anche perché l’isola vale un viaggio. - ha spiegato l'ex Lazio a France 3 - Però non direi che è fatta, anche perché la mia priorità è la Ligue1”.