City-Arsenal, Garcia esce in barella dopo lo scontro con Ederson: assegnati 11' di recupero

Grave infortunio per Eric Garcia, difensore classe 2001 del Manchester City. Lo spagnolo under 21 dei Citizens è stato travolto in uscita da Ederson ed è ricaduto male dopo lo scontro di gioco con il compagno di squadra. Il direttore di gara ha interrotto il match per circa sette minuti, per permettere allo staff medico di soccorrere il calciatore uscito successivamente in barella.