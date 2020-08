City-Barcellona, asse di mercato: Sergi Roberto in Premier, Eric Garcia in Liga

vedi letture

Asse di mercato possibile tra Manchester City e Barcellona. Pep Guardiola ha messo nel mirino Sergi Roberto, che può giocare in diversi ruoli. L'esterno blaugrana piace ai Citizens, in cambio la società catalana vuole Eric Garcia, giovane difensore spagnolo. Uno scambio che potrebbe far comodo ad entrambe, vista anche la situazione finanziaria post covid-19. Per il momento però rimane soltanto un'idea di mercato.