City-Burnley, Liverpool spettatore interessato. E se Guardiola non dovesse vincere...

vedi letture

a leadership in Premier League del Liverpool non è mai stata in discussione. La formazione di Jurgen Klopp è leader assoluta della classifica e attende soltanto il momento di togliere lo champagne dal frigo e stapparlo per festeggiare la conquista del titolo. Questione di aritmetica ormai con i Reds che distano ben 23 punti dal Manchester City di Pep Guardiola, impegnato questa sera contro il Burnley.

Il Liverpool è campione se… - E' scontato che la partita di questa sera dell’Etihad, calcio d’inizio alle ore 21, avrà come osservatori interessati i tifosi del Liverpool. Infatti in caso di mancata vittoria di Aguero e compagni, i Reds potrebbero già festeggiare il titolo nella giornata di mercoledì quando ad Anfield arriverà il Crystal Palace. In caso di successo la squadra di Klopp sarà campione d’Inghilterra, altrimenti si dovrà attendere il prossimo turno. Ma sarà solo questione di giorni.