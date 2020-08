City, De Bruyne dopo l'eliminazione: "Adesso dobbiamo prenderci tutti del tempo per riflettere"

Kevin De Bruyne, centrocampista offensivo del Manchester City, è intervenuto al termine dell'eliminazione per mano del Lione. Ecco le sue parole riportate da Sky Sport: "Nel primo tempo eravamo un po' fermi non abbiamo fatto molto. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ma qualsiasi errore a questo livello può costare caro. Se avessimo pareggiato sarebbe stato diverso. In questo modo abbiamo perso Fa Cup, Champions e Premier League. Questa squadra dovrebbe sempre fare del suo meglio, ma adesso dobbiamo prenderci tuti del tempo per riflettere".