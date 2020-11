City, Gabriel Jesus: "Il pareggio con il Liverpool non è un risultato positivo per noi"

Il Manchester City pareggia in casa contro il Liverpool di Klopp. Questo il commento dopo il fischio finale di Gabriel Jesus: "Loro hanno una grande squadra, ma potevamo batterli. Abbiamo avuto le occasioni per vincerla, ma non abbiamo concretizzato le occasioni che abbiamo creato. Ora dobbiamo riposarci, avremo due settimane per allenarci. Il risultato, in ogni modo, non è positivo per noi".