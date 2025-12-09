City, Guardiola: "Al Real sarei stato cacciato dopo 6 mesi giocando come l'anno scorso"

"Un consiglio? Dovrebbe fare la pipì da solo, io non la farò per lui. Vi piace come titolo, eh? Se avessi fatto giocare il Real Madrid come ho fatto giocare l'anno scorso il Manchester City, sarei stato esonerato dopo 6 mesi": così il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato del difficile momento del collega al Real Madrid Xabi Alonso, che domani affronterà in Champions.

Nessuna provocazione, ma semplicemente un modo per "consolare" il connazionale. Guardiola infatti alla vigilia del big match ha fatto notare che se si parla di possibile esonero per Xabi Alonso al Real Madrid è soltanto perché quest'ultimo allena nel posto "più complicato al mondo".

L'allenatore catalano ha poi aggiunto: "Il Real è un posto difficile, ma lui lo sa - è la realtà di essere a questo livello. Molti giocatori sono infortunati nel Real, come successo a noi la scorsa stagione, ma lui è in grado di fare ciò che è richiesto dalla posizione che ricopre. Ovunque oggi devi vincere altrimenti hai un problema".

Ancora su Xabi Alonso, Guardiola ha poi ammesso: "Se mi sta simpatico? Certo che ho simpatia perché siamo stati insieme per due anni ed è stata un'esperienza incredibile stare con lui. Non solo come manager; condividiamo anche le famiglie. Barcellona e Real Madrid sono i club più difficili da gestire a causa dell'ambiente".