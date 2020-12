City, Guardiola difende Arteta: "Allenatore incredibile, ma vieniamo giudicati in base ai risultati"

Non può che essere soddisfatto del suo City Pep Guardiola, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sports dopo il poker rifilato in Carabao Cup all'Arsenal: "Loro hanno segnato un bel gol, ma nella ripresa abbiamo trovato maggiore fluidità. Sul secondo gol c'è stato un aiuto da parte del portiere, e il terzo era forse in fuorigioco. Dopo il tre a uno è stata totalmente un'altra partita. Negli ultimi due o tre anni abbiamo segnato molti gol, quest'anno fatichiamo di più da questo punto di vista, ma ovviamente segnare è molto importante. È in quarto anno di fila che ci qualifichiamo per le semifinali, che sono un bel traguardo in questa competizione".

Infine un commento su Arteta, in passato suo collaboratore e stasera avversario: "Non ho parlato con lui: che posso dire, sappiamo che veniamo giudicati in base ai risultati e lui sa difendersi benissimo da solo. Ho lavorato con lui, e senza il suo apporto i nostri successi non sarebbero stati possibili. È un allenatore incredibile, conosco le sue idee e so dove arriverà. Una serie di risultati negativi non mi farà certamente cambiare idea".