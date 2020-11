City, Guardiola dopo l'1-1 col Liverpool: "Risultato giusto. Peccato per il rigore fallito"

Il Manchester City raccoglie un punto contro il Liverpool e impedisce ai Reds di superare il Leicester in vetta alla classifica. Questo il commento di Pep Guardiola dopo il fischio finale: "Loro hanno iniziato bene - ha detto a Sky Sports - abbiamo concesso loro un rigore come col Leicester. È stata una partita difficile, nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni più nitide, ma penso che il pareggio sia il risultato più giusto. Non è facile difendere contro di loro: solitamente ne hanno tre in attacco, oggi addirittura quattro. Sfortunatamente abbiamo sbagliato un rigore: se non approfitti di queste occasioni contro una squadra contro il Liverpool, diventa tutto più difficile".