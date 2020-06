City, Guardiola: "Tanti punti buttati a inizio stagione. Non si può vincere sempre"

Il City cade in casa del Chelsea, facendo laureare il Liverpool campione d'Inghilterra con sette turni d'anticipo. Queste le considerazioni al termine del match di Pep Guardiola, tecnico dei Citizens: "Ad inizio stagione abbiamo buttato via dei punti, alcuni ingiustamente, altri per errori nostri, com'è accaduto stasera. Dobbiamo essere più costanti: due stagioni fa avevamo venticinque punti di vantaggio sul Liverpool, oggi loro hanno rimontato. Adesso siamo noi a dover recuperare".

Il tecnico spagnolo ha tenuto poi a sottolineare i meriti della sua squadra: "Abbiamo vinto otto titoli nelle ultime dieci competizioni disputate. Non era mai accaduto in Inghilterra, non si può vincere sempre. Il Liverpool ha giocato con grandissima dedizione dopo aver vinto la Champions: il titolo mancava da trent'anni. Dobbiamo essere umili e cercare che questa situazione si ripeta".