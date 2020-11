City, Gundogan elogia Ferran Torres: "E' un grande giocatore, ha dimostrato il suo valore"

Il centrocampista del Manchester City Ilkay Gündoğan ha parlato ai microfoni dei media dopo il successo contro l'Olympiakos: "E' stato difficile, soprattutto nel secondo tempo. Ferran Torres? E' un grande giocatore. Ha segnato un altro gran gol e siamo felici di avere un giocatore così, in particolare con Aguero che resterà fuori ancora per un po'. Gabriel Jesus ha fatto il suo rientro stasera, ma Ferran Torres ha sicuramente dimostrato il suo valore alla squadra. Ora siamo in un'ottima posizione. Essere primi nel girone in questa momento è eccellente, ma dobbiamo continuare così. Abbiamo alcune partite difficili davanti a noi e quindi dobbiamo mantenere questo livello di prestazioni e dimostrare cosa possiamo fare".