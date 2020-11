City-Liverpool 1-1, le pagelle: Gabriel Jesus risponde a Salah. Mané uomo ovunque

Manchester City-Liverpool 1-1

Marcatori: 13' Salah, 31' Gabriel Jesus

MANCHESTER CITY

Ederson 6,5 - Fa il massimo sul rigore di Salah, che angola bene il suo sinistro. Prodigioso l'intervento su Alexander-Arnold in chiusura di primo tempo: riesce addirittura a trattenere in due tempi la botta dell'inglese da due passi.

Walker 5,5 - Inizio disastroso: dopo Mané gli taglia la strada in area, e lui pensa bene di non rallentare la corsa e franargli addosso. Si riscatta parzialmente con il tocco interno per De Bruyne da cui scaturisce l'uno a uno di Gabriel Jesus.

Ruben Dias 6,5 - Premia la fiducia di Guardiola con una prova di attenzione e disciplina tattica. Il Liverpool buca i Citizens su calcio di rigore, ma non riesce a trovare le solite trame di gioco. Merito di una difesa che funziona quasi alla perfezione.

Laporte 6,5 - Personalità e sicurezza contro l'attacco che non più tardi di quattro giorni fa strapazzava l'Atalanta. Poco male: è leader difensivo del City, e stasera lo si è visto.

Cancelo 6,5 - In fase di possesso è quasi un registra delocalizzato, e i suoi lanci lunghi mettono in crisi spesso e volentieri la difesa del Liverpool. Il duello su quel lato con Alexander-Arnold è per palati finissimi.

De Bruyne 5,5 - Croce e delizia nel primo tempo dell'Etihad: assist-man perfetto per il pari di Gabriel Jesus, ma spreca il secondo gol calciando malamente dal dischetto dopo il fallo di mano di Gomez.

Rodrigo 5 - Piuttosto spaesato: i ritmi infernali imposti dal Liverpool sembrano mettergli apprensione. Non a caso la pressione dei Reds lo induce a errori piuttosto grossolani, come quando si fa scippare il pallone da Mané, che dà il là a un contropiede molto pericoloso.

Gundogan 5,5 - Diversi errori non da lui questa sera. Calibra male qualche lancio di troppo, e fatica a trovare la traccia per i tre davanti. Sottotono oggi il tedesco.

Ferran Torres 5 - Poco coinvolto nel primo tempo, nonostante l'endorsement di Guardiola nel pre-partita. I compagni lo cercano di rado, e lui non fa molto per proporsi in zona offensiva. (Dal 61' Bernardo Silva 6 - Mette più qualità e fluidifica la manovra).

Gabriel Jesus 6,5 - Rimette sui binari una partita che sembrava poter deragliare per il City: stop di puro istinto che manda fuori giri Alexander-Arnold e piattone che non lascia scampo ad Alisson. Di testa spreca la doppietta, e perde vitalità nella ripresa.

Sterling 5 - Ha una sola occasione, e la spreca indugiando più del dovuto su un lancio visonario di De Bruyne. Per il resto, le sue sgasate vengono tamponate quasi sempre con efficacia da Alexander-Arnold.

LIVERPOOL

Alisson 6 - Al venticinquesimo Sterling gli calcia addosso, ma ha il merito di restare in piedi fino all'ultimo. Battezza l'angolo sbagliato sul penalty di De Bruyne, che calcia però a lato.

Alexander-Arnold 5,5 - Marcatura pigra su Gabriel Jesus, che fa uno a uno. Sui suoi piedi capita l'occasione più ghiotta della prima frazione, se si escludono i due gol e il rigore fallito da De Bruyne: calcia a botta sicura su invito di Salah, ma Ederson abbassa la saracinesca con un mezzo miracolo. Esce per infortunio. (Dal 63' Milner 6 - Non sbaglia nulla: fedelissimo di Klopp).

Matip 6,5 - La potenza di fuoco del City non lo spaventa, e l'intesa con Gomez sembra funzionare. Gestisce con acutezza l'ammonizione rimediata in avvio di ripresa per un intervento in ritardo su De Bruyne.

Gomez 6 - Un primo tempo condotto con grande sicurezza macchiato dal fallo di mano ingenuo che provoca il rigore per il City. Per sua fortuna, però, De Bruyne lo grazia.

Robertson 6,5 - Annulla quasi senza sforzo Ferran Torres, che non rappresenta per lui una minaccia. Anche se sembra quasi limitarsi nelle sortite, quasi a riequilibrare l'esuberanza sull'altro lato di Alexander-Arnold.

Henderson 6 - È un leader morale cui Klopp difficilmente riesce a rinunciare. E in una partita così è fondamentale. Scolastico, ma importante nelle fasi più delicate del match.

Wijnaldum 5,5 - Non la partita ideale perché sboccino le qualità migliori del suo repertorio. Si adegua, con intelligenza, ma è piuttosto limitato nelle possibilità di incidere.

Salah 7 - La sua velocità in campo aperto è sempre un fattore. Lo è stato a Bergamo, lo è stasera. Sblocca il match su rigore, manda in tilt la difesa del City quando può aprire il gas.

Jota 5,5 - È in forma smagliante e Klopp non vi rinuncia, anche a costo di sbilanciare la squadra con quattro attaccanti. Interpreta bene le due fasi, anche se sembra avere meno mordente rispetto alle ultime uscite.

Mané 7 - Uomo ovunque di questo Liverpool. È lui a conquistarsi il rigore dopo più di dieci minuti con un movimento ad accentrarsi che trae in inganno Walker. Dà manforte a Robertson e garantisce finanche copertura sulla sinistra.

Firmino 5 - Un primo tempo trascorso a calamitare i difensori del City per aprire spazi agli inserimenti dei velocisti Reds. Un lavoro che non gli regala la copertina, ma che esegue bene. Gli manca però concretezza sotto porta. (Dal 59' Shaqiri 5,5 - Non combina molto dopo l'ingresso).